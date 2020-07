Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig trennt sich von Cheftrainer

Eintracht Braunschweig trennt sich von Cheftrainer Marco Antwerpen. Das teilte der Aufsteiger in die 2. Bundesliga am Dienstagnachmittag mit. "Der zum Ende der Spielzeit auslaufende Vertrag des 48-jährigen Fußball-Lehrers wird nicht verlängert. Auch sein Co-Trainer Kurtulus Öztürk wird die Löwen verlassen", hieß es von Vereinsseite.

"Wir sind Marco Antwerpen für seine geleistete Arbeit der vergangenen Monate extrem dankbar. Er hat einen hohen Anteil an der Rückkehr in die 2. Bundesliga", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrates von Eintracht Braunschweig, Sebastian Ebel. Besonders während der Saisonunterbrechung und in den fünf Wochen nach dem Re-Start habe Antwerpen sehr gute Arbeit geleistet. "Die vergangenen Wochen waren aufgrund der besonderen Umstände extrem intensiv, mit zwei Mannschaften an den Start zu gehen, war ein sehr guter Plan des Trainer-Teams. In unserer Betrachtung müssen wir aber auch den gesamten Saisonverlauf bewerten", so Ebel. Daher sei man am Ende zu diesem Entschluss gekommen.



