Zahl der Studenten auf Rekordhoch - Aber weniger Erstsemester

Die Zahl der Studenten an deutschen Hochschulen ist auch im Wintersemester 2020/2021 weiter angestiegen. Nach ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind aktuell 2.948.700 Personen an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben, 57.600 oder zwei Prozent mehr als im Wintersemester 2019/2020. Der Anstieg konzentriert sich vor allem auf die Fachhochschulen, wo im aktuellen Wintersemester 1.074.300 Studierende eingeschrieben sind, 5 Prozent mehr als im vorherigen Wintersemester. Dagegen legte die Zahl der Studenten an Universitäten einschließlich der Pädagogischen- und Theologischen Hochschulen nur ganz leicht um 0,1 Prozent auf 1.779.500 zu.

An Verwaltungsfachhochschulen studieren im Wintersemester 2020/2021 rund 57.100 (+7 Prozent) und an Kunsthochschulen 37.800 Studenten (+3 Prozent). 488.600 Personen haben im Studienjahr 2020 (Sommersemester 2020 und Wintersemester 2020/21) erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule aufgenommen, 4 Prozent weniger als im Studienjahr 2019 (-20.100). Damit ist die Zahl der Studienanfänger an deutschen Hochschulen zum dritten Mal in Folge gesunken. Der aktuelle Rückgang gegenüber dem Studienjahr 2019 fällt dabei vor allem aus zwei Gründen größer aus als in den Vorjahren: Zum einen schlägt sich die Corona-Pandemie in 2020 nieder, in deren Folge insbesondere ausländische Studierende ausgeblieben sind und Hochschulen ihr Studienangebot eingeschränkt haben, zum anderen gab es im Schuljahr 2019/2020 in Niedersachsen nach der Wiedereinführung von G9 an Gymnasien nur einen unvollständigen Abiturjahrgang, was sich insbesondere auf die Zahl der Studienanfänger an Hochschulen in Niedersachsen, aber auch in anderen Bundesländern auswirkt. Der gleichzeitig starke Anstieg der Zahl der Studienanfänger in Thüringen um 73 Prozent (+10.600), ist durch den weiteren Ausbau einer privaten Fern-Fachhochschule bestimmt. Bisher liegen für vier ausgewählte technisch orientierte Studienbereiche Informationen über die Zahl der Studienanfänger im Studienjahr 2020 vor. Mit 39.000 Studierenden im ersten Hochschulsemester begannen 5 Prozent weniger Personen ein Studium im Studienbereich Informatik als im Vorjahr. 26 500 Studierende schrieben sich in ihrem ersten Hochschulsemester in Maschinenbau/Verfahrenstechnik ein (-10 Prozent), 13.500 in Elektrotechnik und Informationstechnik (-14 Prozent) sowie 10.900 im Bereich Bauingenieurwesen (+2 Prozent).



© dts Nachrichtenagentur