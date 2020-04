Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit steigt weiter

Die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit in Deutschland steigt weiter. Bis zum 13. April erhöhte sie sich auf rund 725.000, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mit. Das entspricht einem Anstieg um weitere zwölf Prozent innerhalb einer Woche.

Die Anzeigen kommen aus nahezu allen Branchen, wobei die Schwerpunkte weiterhin der Einzelhandel und das Gastgewerbe sind. Für wie viele Personen insgesamt die Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben, lasse sich anhand der Daten derzeit nicht ermitteln, so die Behörde. Um die Anzeigen bearbeiten zu können, setzt die Bundesagentur nach eigenen Angaben weiteres Personal ein. Demnach sind derzeit über 8.000 Beschäftige für die Abrechnung von Kurzarbeit eingestellt. Das sind laut BA zehn Mal so viele, wie in normalen Zeiten.



