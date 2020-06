Wolfsburg-Verteidiger Knoche wäre gerne geblieben

Robin Knoche, Verteidiger bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg, wäre gerne über die aktuelle Saison hinaus bei seinem aktuellen Club geblieben. "Das wäre mein Wunschszenario gewesen", sagte Knoche dem "Kicker". Und weiter: "Es gab weit vor Corona einen Zuruf des Klubs an meinen Berater, dass ich für deutlich reduzierte Bezüge meinen Vertrag verlängern könne."

Jedoch habe es kein schriftliches Angebot gegeben. "Und es war leider auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, Wolfsburg will mich unbedingt behalten. Der Verein hat inzwischen ja auch, worüber ich froh bin, öffentlich gesagt, dass das wirtschaftlich schwierig für mich war", sagte der 28-Jährige. Er könne sich nach seiner Karriere jedoch eine Rückkehr zum VfL Wolfsburg vorstellen. "Ich komme aus der Region, das wird auch später mein Lebensmittelpunkt sein. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt." Klar sei aber: "In meinem Herzen bleibe ich Wolfsburger."



© dts Nachrichtenagentur