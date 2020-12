Wolfgang Joop begrüßt Stil der künftigen First Lady

Modedesigner Wolfgang Joop, schwärmt vom Look der künftigen First Lady der USA. "Jill Biden ist der Gegentyp von Melania Trump", sagte Joop der "Welt am Sonntag". Die Ehefrau des im November gewählten US-Präsidenten Joe Biden sei eine "Meryl Streep mit der Frische von Milch und Haferflocken."

Er bewundere ihr schön gealtertes Gesicht und ihre hübschen Zähne. Jill Biden habe für ihn Ähnlichkeit mit seiner deutschen Modekollegin, der Modeschöpferin Jil Sander: "Sie erinnert mich an die große Hamburger Minimalistin, die deshalb mit nur einem `l` in ihrem Vornamen auskommt." Vorgängerin Melania Trump hingegen habe wie eine "stumme Barbiepuppe" auf ihn gewirkt, so Joop. "Sie war so seltsam blicklos mit ihren tiefliegenden, zu geschminkten Augen und den dicken Pelzwimpern. Sie gab kein Zeichen."



