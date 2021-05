Der SV Werder Bremen steigt in die 2. Bundesliga ab. Nach einer 2:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am 34. Spieltag beendet der Verein die Saison auf Tabellenplatz 17, weil der 1. FC Köln parallel gegen Schalke 04 mit 1:0 gewinnt und sich in die Relegation rettet. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.





