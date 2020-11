Wehrbeauftragte: Geld kommt bei Bundeswehr nicht an

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), beklagt, dass zu wenig Geld bei der Truppe ankommt. Auch wenn für das kommende Jahr fast 50 Milliarden Euro zur Verfügung stünden, gebe es weiterhin Probleme bei der Beschaffung von Material, sagte Högl am Donnerstag im RBB-Inforadio. "Es liegt ganz häufig an den Verfahren, an den Wegen, wie etwas beschafft wird, an den Vereinbarungen mit der Industrie [...], dass in der Truppe das Geld gar nicht ankommt."

Das müsse sich dringend ändern. Das A und O müsse sein, dass die Soldaten "die richtigen Helme, den richtigen Gehörschutz, die richtigen Stiefel, die richtigen Jacken und auch das richtige große Gerät rechtzeitig parat haben", so die Wehrbeauftragte.



© dts Nachrichtenagentur