Obwohl sich VR-Technologien bereits vor vielen Jahren auf dem Markt etabliert haben, scheint die Technik hinter der virtuellen Realität erst 2019 zu wahrer Größe gefunden haben. Im letzten Jahr zeigte sich das echte Potenzial durch hervorragende Hardware und eindrucksvolle Spiele wie Storm Land für die Oculus Rift . Auch in der Glücksspielindustrie herrscht reges Interesse an der immersiven Erfahrung, die VR-Technologien bieten können. Einige fragen sich sogar: Sind VR-Casinos die Zukunft des Online Glücksspiels?

Bereits heute arbeiten Online Casinos stark daran, Spielern eine möglichst realistische Spielerfahrung zu bieten, selbst wenn diese vor dem Bildschirm sitzen. Das zeigt sich nicht nur an den hervorragenden Grafiken neuer Spiele, sondern auch an der Entstehung von Live Casinos, die dem Spiel in der landbasierten Spielbank deutlich ähnlicher sind, als die Spiele gegen eine KI. Wer ein Live Casino online besucht, wird per Livestream mit einem echten Croupier verbunden, der ganz regulär auf einem Spieltisch vor sich die Karten austeilt, am Rouletterad dreht oder die Würfel fallen lässt. Hinter ihm befindet sich ein Greenscreen, auf dem für den Spieler eine belebte Casinoszene eingeblendet wird, um das Eintauchen in ein Casinoerlebnis noch zu steigern. Sobald eine Runde beginnt, kann der Spieler über den Chat oder eine Sprachfunktion sowohl seine Einsätze tätigen, als auch dem Dealer Anweisungen und Spielzüge anzusagen. Dieser kann darauf direkt reagieren und für einen flüssigen Spielablauf sorgen. Dank einer OCR-Software, werden die Kartenwerte direkt eingelesen und Gewinne schnell auf dem Online Konto der Spieler verbucht. So gibt es trotz des realen Spielerlebnisses keine Nachteile für User. Live Casinos werden bereits von zahlreichen Anbietern zu Verfügung gestellt. Das Online Casino mit Echtgeld von Betfair verfügt sogar über dreißig verschiedene Spielvarianten, die von unterschiedlichen Croupiers geleitet werden. Dazu gibt es für neue Spieler einen Willkommensbonus von 300 % auf erste Einzahlungen. Hier hat man also die perfekte Möglichkeit, um das Live Casino einmal auszuprobieren.

Live Casinos haben bereits eine große Entwicklung in die Richtung immersiver Spielerfahrungen gemacht. Einige Entwickler wollen jedoch einen Schritt weitergehen und glauben daher, dass VR-Technologien eine perfekte Erweiterung sein könnten. Mit der Brille sollen sich Spieler schon bald wie in einem landbasierten Casino fühlen. Sie können die Räumlichkeiten betreten, als wären sie direkt vor Ort und sich an jeden beliebigen Spieltisch setzen, an dem noch Plätze frei wären. Im VR-Modus kann nicht nur mit den Croupiers interagiert werden, sondern auch mit anderen Spielern, die durch ihren Avatar dargestellt werden. Damit hat die Idee des VR-Casinos auch eine soziale Komponente. Wer Lust hat, kann natürlich auch seine Freunde im VR-Casino treffen und so gemeinsam spielen. Auch anderes Equipment könnte auf der virtuellen Spielwiese von Online Casinos Gebrauch finden. So sprechen einige Entwürfe von der Verwendung verschiedener Wearables wie einem Pulsmesser, der das Spiel je nach Anspannung des Spielers verändern kann. Wearables gibt es mittlerweile in allen Formen, bis hin zum Ganzkörperanzug, wie Gamestar berichtet – für das Online Casino würden wohl schon kleinere Tools ausreichen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Nervenkitzel für Besucher auch wirklich gegeben ist.

Sind VR-Casinos die Zukunft der Glücksspielindustrie? Noch ist die Frage nicht geklärt, doch die ersten Ideen zum Einsatz der neuen Technologien klingen sehr vielversprechend. Eines steht auf jeden Fall fest: Entwickler möchten das Spielerlebnis von Online Casinos immer wieder neu erfinden und dafür sorgen, dass Spieler noch tiefer eintauchen können. Wir freuen uns darauf, wie dies in Zukunft aussehen könnte!