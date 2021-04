Volvo: Elektroautos ab 2025 profitabler als Verbrenner

Der schwedische Autohersteller Volvo erwartet, dass man in vier Jahren mit Elektroautos mehr Geld verdienen wird als mit klassischen Verbrennern. "Die Profitabilität eines Elektroautos wird ab 2025 zunehmend besser sein als die eines Benziners", sagte Volvo-Chef Hakan Samuelsson dem "Handelsblatt". Zwar würden reine Stromer auch in Zukunft tendenziell mehr kosten als Fahrzeuge mit Ottomotoren.

Dennoch seien Verbrenner aufgrund aufwendiger und teurer Abgasreinigungssysteme eine "Technik von gestern", so Samuelsson. Der Manager will ab 2030 nur noch Elektroautos verkaufen. Um sich die dafür nötigen Kapazitäten für Energiespeicher zu sichern, erwägt Volvo gemeinsam mit Partnern in die Produktion von Batteriezellen einzusteigen. "Diese Technologie lässt sich nicht einfach zum Festpreis kaufen, man muss hier tief involviert sein. Das wird weit über eine klassische Lieferbeziehung hinausgehen", sagte Samuelsson. Die Batterie zähle er längst zum "Kerngeschäft".



