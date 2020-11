Auf der Autobahn 99 im Landkreis München sind am Dienstagabend vier Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei teilte in der Nacht zu Mittwoch mit, ein Auto sei an der Anschlussstelle Hohenbrunn in der falschen Fahrtrichtung auf die A 99 aufgefahren. Dabei stieß der Geisterfahrer frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Jeweils Fahrer und Beifahrer in beiden Autos kamen ums Leben. Der Autobahnring München wurde in der Umfahrung im Uhrzeigersinn zwischen Haar und Hohenbrunn bis auf Weiteres gesperrt, die Bergungsarbeiten dauerten an.



