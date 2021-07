Viele Tote bei Ausschreitungen in Südafrika nach Zuma-Inhaftierung

Bei Ausschreitungen in Südafrika sind in den vergangenen Tagen mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Fast 800 Personen wurden übereinstimmenden Medienberichten zufolge festgenommen. Seit der Inhaftierung von Ex-Präsident Jacob Zuma letzte Woche war das Land von Protesten überzogen worden, die schnell in Gewalt umschlugen.

Zahlreiche Feuer wurden gelegt, Straßen blockiert und Geschäfte geplündert. Als Reaktion auf die Unruhen mobilisierte der amtierende Präsident Cyril Ramaphosa das Militär zur Hilfe der offenbar überforderten Polizei. Die meisten Opfer gab es in Zumas Heimatprovinz KwaZulu-Natal. Der ehemalige Präsident hatte sich am vergangenen Mittwoch der Polizei gestellt, um eine 15-monatige Haftstrafe anzutreten. Er war verurteilt worden, da er sich weigerte, bei Korruptionsermittlungen gegen ihn zu kooperieren.



