Verfügbarkeit von schnellem Internet bei Unternehmen gestiegen

Die Verfügbarkeit von schnellem Internet bei Unternehmen in Deutschland ist im Jahr 2019 gestiegen. 59 Prozent der Firmen mit einer ortsfesten Breitbandverbindung und mindestens zehn Beschäftigten verfügten im vergangenen Jahr über einen schnellen Internetanschluss, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Anstieg im Bundesgebiet acht Prozentpunkte.

Unter schnellem Internet wird ein fester Breitbandanschluss mit einer vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) verstanden. Im EU-Durchschnitt hat sich der Anteil mit sechs Prozentpunkten etwas schwächer erhöht als in Deutschland und lag im Jahr 2019 bei 54 Prozent (2018: 48 Prozent). Deutschland liegt damit wie in den Vorjahren im europäischen Mittelfeld. Die Spitzenplätze in der Europäischen Union belegten im vergangenen Jahr Dänemark (87 Prozent), Schweden (82 Prozent) und die Niederlande (75 Prozent). Am wenigsten verbreitet war schnelles Internet bei Unternehmen in Frankreich (33 Prozent) sowie Kroatien und Italien (jeweils 41 Prozent). Insgesamt verfügten 91 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten in Deutschland über eine ortsfeste Breitbandverbindung. Deutschland liegt damit minimal unter dem EU-Durchschnitt von 92 Prozent.



© dts Nachrichtenagentur