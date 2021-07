Der ehemalige US-Regisseur und Drehbuchautor Robert Downey Sr. ist tot. Das teilte sein Sohn Robert Downey Jr. am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit. "Last night, dad passed peacefully in his sleep after years of enduring the ravages of Parkinson’s ..he was a true maverick filmmaker, and remained remarkably optimistic throughout", schrieb der "Avengers"-Star auf Instagram.

Seinen Durchbruch als Regisseur und Drehbuchautor hatte Robert Downey Sr. 1969 mit dem Satire-Film "Putney Swope", er war für seinen bissigen Humor bekannt. Als Schauspieler war er unter anderem in "Boogie Nights" oder "Magnolia" zu sehen, zuletzt übernahm er eine Rolle in "Aushilfsgangster" von 2011. Robert Downey Sr. wurde 85 Jahre alt.



