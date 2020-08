US-Arbeitsmarktdaten schieben DAX an

Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.674,88 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die US-Arbeitsmarktdaten gaben dem deutschen Index am Mittag pünktlich mit ihrer Veröffentlichung einen ordentlich Schub, nachdem die Richtung am Aktienmarkt zuvor unklar war.

Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Juli nach Angaben des Arbeitsministeriums auf 10,2 Prozent gesunken - und das trotz steigender Corona-Infktionszahlen. Das erfreute auch die deutschen Anleger, Telekom-Papiere waren wegen starker Zahlen der US-Tochter schon vorher deutlich im Plus, auch Infineon, Adidas und Siemens - allesamt extrem von der Weltkonjunktur abhängig, waren am Ende an der Spitze der Kursliste zu finden. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1788 US-Dollar (-0,75 Prozent).



