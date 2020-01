Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Dezember bei 3,5 Prozent geblieben. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Es ist weiterhin die niedrigste Quote in den USA seit Dezember 1969. Im September war dieser Wert in der aktuellen Phase das erste Mal schon einmal erreicht worden, im Oktober stieg die Arbeitslosigkeit vorübergehend einen Zehntelpunkt an.

Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge im Dezember rund 145.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft.



© dts Nachrichtenagentur