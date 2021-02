Union kritisiert Scholz-Steuerpläne

Die Union hat mit scharfer Kritik auf Forderungen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach höheren Steuern für Besserverdienende reagiert. "Hinter der Robin-Hood-Rhetorik von Olaf Scholz steckt ein Programm gegen die Mitte der Gesellschaft", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andreas Jung, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). "Seine Vorschläge treffen Familienbetriebe, Facharbeiter und die nächste Generation."

Jung fügte hinzu, "das kraftvolle Plädoyer für Steuer-Bazooka und Schulden-Wumms" sei das Angebot des SPD-Kanzlerkandidaten an die Linkspartei. Scholz hatte zuvor in Aussicht gestellt, in der nächsten Legislaturperiode Steuererhöhungen für Besserverdienende und Vermögende sowie Entlastungen für untere und mittlere Einkommen durchzusetzen.



