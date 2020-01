Zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zu klimafreundlichen Investitionen aufgerufen. "Auf dem Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft sind alle gefragt", sagte Schulze den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). Investitionen in fossile Infrastruktur führten "in die Sackgasse".

Es liege im eigenen Interesse der Finanzwirtschaft, zu einem wichtigen Verbündeten für den Klimaschutz zu werden, so die Umweltministerin weiter. Dafür sei ein gemeinsames Verständnis nötig, "welche Investitionen klimaverträglich sind und welche nicht", sagte Schulze. Die SPD-Politikerin rief die globalen Finanzmarktakteure dazu auf, sich an dem von der EU beschlossenen Rahmen zu orientieren.



© dts Nachrichtenagentur