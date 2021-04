Umweltministerin: Atomkraftwerke nicht als klimafreundlich werten

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) warnt die EU-Kommission davor, Kernkraftwerke als klimafreundlich einzustufen. "Sollte die EU-Kommission tatsächlich die Atomenergie in die Taxonomie aufnehmen wollen, würden viele zusätzliche Milliarden Euro in eine energiepolitische Sackgasse fließen", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagausgabe). Dann würden Investitionen in "wirklich nachhaltigen Klimaschutz" fehlen.

Am Mittwoch stellte die EU-Kommission Details zu ihrer grünen Taxonomie vor - einem Klassifizierungssystem, das festlegt, welche wirtschaftlichen Aktivitäten klimafreundlich sind und welche nicht. Das soll Managern von Öko-Fonds und umweltbewussten Anlegern bei der Auswahl von Aktien und Firmenanleihen helfen. Die umstrittene Frage, ob diese Taxonomie Kernkraft als klima- und umweltfreundlich bewerten soll, hat die Kommission auf später verschoben. Schulze sagte der SZ, Atomenergie gehöre definitiv nicht zu den sauberen und sicheren klimafreundlichen Technologien, die von Anlegergeldern aus grünen Fonds profitieren sollten. Eine unglaubwürdige Taxonomie würde zudem "der deutschen Finanzwirtschaft schaden, die sich bereits stark auf nachhaltige Angebote ausrichtet", warnte die Ministerin.



