Umsätze im Dienstleistungsbereich gesunken

In vielen Branchen des Dienstleistungsbereichs sind die Umsätze im ersten Quartal 2020 gesunken. So lagen die Umsätze in ausgewählten Dienstleistungsbereichen kalender- und saisonbereinigt um 2,4 Prozent niedriger als im Vorquartal, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mit. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der bereinigte Umsatz um 0,6 Prozent gesunken.

Die saisonbereinigte Beschäftigtenzahl in ausgewählten Dienstleistungsbereichen nahm im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent ab, liegt allerdings noch um 0,5 Prozent über dem Stand des Vorjahresquartals. Die Coronakrise hat die Wirtschaftszweige im Bereich Dienstleistungen unterschiedlich beeinflusst. Den größten Umsatzrückgang in Höhe von 22,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal verzeichnete – kalender- und saisonbereinigt – der Wirtschaftsbereich Reisebüros, -veranstalter und sonstige Reservierungsdienstleistungen. Einen starken Umsatzrückgang gab es auch in der Luftfahrt, so die Statistiker. Dort hat sich der bereinigte Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 12,7 Prozent vermindert. Der Bereich der Informationsdienstleistungen liegt mit 9,7 Prozent ebenfalls deutlich unter dem Wert des Vorquartals. Demgegenüber stehen Umsatzzuwächse in anderen Branchen: Der Bereich Architektur-und Ingenieurbüros sowie technische, physikalische und chemische Untersuchung sticht hier mit 3,5 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal heraus. Auch Rechts- und Steuerberater sowie Wirtschaftsprüfer konnten ihre Umsätze im Vergleich zur Vorperiode steigern (+2,6 Prozent). Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien (+1,6 Prozent) sowie Post-, Kurier- und Expressdienste (+0,7 Prozent) konnten ebenfalls ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnen. Etwa jede fünfte in Deutschland beschäftigte Person ist in den einbezogenen Dienstleistungsbereichen tätig.



© dts Nachrichtenagentur