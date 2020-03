Die Mehrheit der Bundesbürger würde den Arztbesuch angesichts der Coronavirus-Pandemie gerne ins Internet verlegen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach meinen zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten, Ärzte sollten Online-Sprechstunden anbieten, um die Ansteckungsgefahr in der Praxis zu reduzieren.

Damit ist der Zuspruch für virtuelle Arztbesuche deutlich gestiegen: Im Frühjahr 2019 gaben in einer Umfrage von Bitkom noch 30 Prozent an, sie könnten sich die Wahrnehmung einer Online-Sprechstunde vorstellen, weitere fünf Prozent hatten dies zu diesem Zeitpunkt schon einmal getan. Für die Erhebung wurden mehr als 1.000 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt.



