Umfrage: Söder wieder beliebtester Politiker in Deutschland

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist erstmals seit Ende Mai wieder beliebtester Politiker in Deutschland. Das berichtet der Focus unter Berufung auf eine wöchentliche Umfrage des Instituts Insa. Danach erreicht Söder in dieser Woche einen Zustimmungswert von 155 Punkten bei den Wählern (plus acht Punkte zur Vorwoche auf einer Skala bis 300 Punkte).

Er verdrängt damit zum ersten Mal seit Ende Mai Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, plus einen auf 152 Punkte) wieder auf den zweiten Platz der Rangliste von 22 deutschen Spitzenpolitikern. Auf Rang drei folgt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD, minus zwei auf 125 Punkte). Zugleich liegt Söder unter den potenziellen Kanzlerkandidaten der Union mit Abstand vorne. Friedrich Merz belegt mit 104 Punkten (plus sechs Punkte) den sechsten Platz der Rangliste, gefolgt von Norbert Röttgen (plus zwei auf 93 Punkte) auf Platz neun und Armin Laschet (minus einen auf 90 Punkte) auf Platz zehn. Für die Erhebung befragte Insa zwischen dem 3. und 7. Juli 2020 insgesamt 2.040 Wahlberechtigte aus ganz Deutschland. Die Frage lautete: "Inwiefern vertreten die folgenden Politikerinnen und Politiker Ihre Interessen?".



© dts Nachrichtenagentur