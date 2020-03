Umfrage: Söder erstmals beliebtester Politiker Deutschlands

Der CSU-Parteivorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist erstmals beliebtester Politiker Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt eine wöchentliche Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, über die das Nachrichtenmagazin Focus berichtet (Freitagausgabe). Bei der Frage, "Wer vertritt Ihre Interessen am ehesten", kommt Söder auf 129 Punkte (plus elf Punkte zur Vorwoche) und verdrängt damit die monatelange Spitzenreiterin Angela Merkel (CDU).

Die Bundeskanzlerin belegt in der Umfrage mit 126 Punkten (plus sieben) den zweiten Platz. In der Kanzlerfrage liegt Söder unter den Unionswählern deutlich vor den CDU-Bewerbern. Eine vom Focus in Auftrag gegebene Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar ergibt, dass sich 30 Prozent der Unionswähler Söder als Bundeskanzler vorstellen können. Armin Laschet und Friedrich Merz kommen jeweils auf 22 Prozent, für Norbert Röttgen sind sieben Prozent. Für Unionspolitiker ist Söder auch kanzlertauglich. Söder mache "einen herausragenden Job", sagte die Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Andrea Lindholz, dem Focus. Daran könnten sich andere Politiker ein Beispiel nehmen. Für die stellvertretende CSU-Vorsitzende und Digital-Staatsministerin Dorothee Bär führt Söder "Partei und Land aktiv mit einer klaren Haltung". Grundsätzlich traue sie dem CSU-Chef jedes Amt zu, sagte Bär. Söder habe aber mehrfach erklärt, dass er das Amt des Ministerpräsidenten mit größter Freude ausübe und in Bayern zu Hause sei. Für die Beliebtheits-Umfrage befragte Insa vom 13. bis 16. März insgesamt 2.048 Wahlberechtigte, die K-Frage wurde von Kantar am 17. und 18. März unter 1.010 Wahlberechtigten durchgeführt, berichtet das Magazin.



