Umfrage: Nur jeder zehnte Handwerker nimmt alle Kunden-Anfragen an

Nur jeder zehnte Handwerker in Deutschland nimmt alle Kunden-Anfragen an. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Handwerkerportals Myhammer unter 1.098 Handwerksbetrieben und selbstständigen Handwerkern, über welche die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben) berichtet. 40 Prozent der befragten Handwerker gaben an, dass sie nicht einmal jede zehnte Anfrage annehmen können.

Knapp 21 Prozent der Handwerker können maximal jede vierte Kundenanfrage annehmen. Ein gemischtes Bild ergibt sich bei den Wartezeiten der Kunden. Jeder fünfte Handwerker gab an, Aufträge binnen drei Tagen auszuführen. 70 Prozent führen der Umfrage nach ihre Aufträge binnen zwei Wochen aus. Allerdings muss auch jeder fünfte Kunde rund vier Wochen auf einen Handwerker warten, rund fünf Prozent der Handwerker haben Wartezeiten von mindestens zwölf Wochen. Pro Monat erhalten 70 Prozent der Handwerker laut der Umfrage bis zu zehn Anfragen, jeder fünfte Handwerker erhält bis zu 30 Anfragen. Knapp neun Prozent der befragten Handwerker erhalten bis zu 100 Anfragen im Monat. Über 100 Anfragen erhalten dagegen nur 1,55 Prozent.



© dts Nachrichtenagentur