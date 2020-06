Umfrage: Mehrheit wünscht sich flexiblere Arbeitszeiten

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen wünscht sich flexiblere Arbeitszeiten. Das ist das Ergebnis einer internationalen Umfrage der Kommunikationsberatung Kekst CNC, über die die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet. Demnach sind 77 Prozent der Befragten für flexiblere Arbeitszeiten.

Insgesamt mehr als 70 Prozent der Deutschen wollen, dass Heimarbeit grundsätzlich häufiger wird. In sechs Ländern wurden die Menschen gefragt, was sie daran hindere, ins Büro zurückzukehren. In Frankreich, Großbritannien, Schweden, den USA und in Japan antwortete jeweils mindestens die Hälfte der Befragten mit "die Angst vor dem Virus". Die häufigste Antwort hieß in Deutschland "Es gibt keine nennenswerten Hindernisse", mit rund 36 Prozent. 18 Prozent der Deutschen nannten als Hindernis für die Rückkehr, dass sie von zu Hause aus arbeiten wollten. 76 Prozent der Bundesbürger wünschen sich, dass mehr Produkte in Deutschland produziert werden. 61 Prozent befürworten, dass mehr Produkte aus Deutschland gekauft werden. Zwei Drittel der Deutschen rechnen damit, dass sie frühestens im nächsten Jahr so viel Geld für Reisen und für Luxusartikel ausgeben wie zuvor. Für die Umfrage ließ Kekst CNC in der ersten Juniwoche in jedem Land jeweils 1.000 Menschen befragen.



© dts Nachrichtenagentur