Umfrage: Jeder dritte Deutsche rechnet mit bundesweitem Lockdown

Die große Mehrheit der Deutschen rechnet mit erneuten Lockdowns. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für das "Handelsblatt" (Freitagausgabe). Demnach äußerten neun von zehn Befragten diese Erwartung.

53 Prozent gehen von einem lokalen beziehungsweise regionalen Lockdown aus, 36 Prozent rechnen wegen der zunehmenden Corona-Neuinfektionen mit einem Lockdown in ganz Deutschland. Sechs Prozent erwarten keinen erneuten Lockdown, fünf Prozent der Befragten äußerten keine Meinung. Für die Erhebung befragte Yougov am 22. Oktober 2020 insgesamt 562 Personen. Frage: "Die Corona-Neuinfektionen steigen in Deutschland derzeit wieder deutlich. Erwarten Sie, dass es zu einem erneuten Lockdown kommt?"



© dts Nachrichtenagentur