Umfrage: Deutsche wollen keinen CDU-Vorsitzkandidaten als Kanzler

Die Deutschen halten mehrheitlich keinen der drei Bewerber um den CDU-Vorsitz für einen geeigneten Kanzlerkandidaten der Union. Nach einer Kantar/Emnid-Umfrage im Auftrag der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben) können sich nur nur 19 Prozent der Befragten den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet als Kanzlerkandidaten vorstellen, 61 Prozent halten ihn nicht für geeignet, 19 Prozent wollten sich nicht festlegen. Der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz kommt immerhin auf eine Zustimmung von 30 Prozent, eine Mehrheit von 56 Prozent allerdings lehnt den früheren Unionsfraktionsvorsitzenden als Kanzlerkandidaten ab.

Auf die schlechtesten Werte kommt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen: Den dritten Parteivorsitz-Kandidaten stufen nur 13 Prozent als geeignet und 60 Prozent als ungeeignet ein. Gesundheitsminister Jens Spahn, der die Kandidatur von Laschet unterstützt, schneidet mit 27 Prozent Zustimmung und 57 Prozent Ablehnung erheblich besser ab als der NRW-Regierungschef. Überwiegend Vertrauen genießt dagegen der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder, den 45 Prozent der Deutschen für einen geeigneten und 36 Prozent für einen ungeeigneten Kanzlerkandidaten halten. 19 Prozent wollten keine Entscheidung treffen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr erklärtermaßen nicht für eine fünfte Amtszeit kandidieren. Ungeachtet dessen kann sie auf die besten Werte unter den genannten Unionspolitikern verweisen: Bei 54 Prozent trifft sie auf Zustimmung, bei 42 Prozent auf Ablehnung. Ein überragendes Ergebnis erzielt Söder unter den Anhängern der Union: 69 Prozent trauen ihm eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur zu, während 20 Prozent daran Zweifel haben. Damit schneidet der CSU-Chef besser ab als Merkel (63 Prozent Zustimmung, 37 Prozent Ablehnung) und Merz (52 zu 46 Prozent). Negative Werte selbst im Unionslager erzielten Spahn und Laschet (jeweils 31 zu 63 Prozent) sowie Röttgen (24 zu 63 Prozent). Laschet holt sein bestes Ergebnis (76 zu 24 Prozent) unter den Anhängern der FDP, mit der die CDU in Nordrhein-Westfalen regiert. Merz schneidet im AfD-Lager (67 zu 33 Prozent) erheblich besser ab als unter Unionswählern. Spahn punktet vor allem bei den Grünen (40 zu 51 Prozent). Und Amtsinhaberin Merkel findet mehr Zustimmung als im eigenen Lager bei den Anhängern von Grünen (67 zu 32 Prozent) und FDP (67 zu 33 Prozent). Das Institut Kantar/Emnid befragte für die Erhebung am 24. Juni 2020 mehr als 500 Bundesbürger. Die Fragestellung lautete: "Eignen sich Ihrer Meinung nach die folgenden Politiker als Kanzlerkandidaten der CDU/CSU?" Bei den genannten sechs Politikern konnten die Befragten jeweils mit Ja oder Nein antworten.



