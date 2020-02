Umfrage: Deutsche vergeben Note 3,6 für gesellschaftliches Klima

Die Menschen in Deutschland bewerten das Klima in der Gesellschaft laut einer aktuellen Umfrage mit der Schulnote 3,6. In der Erhebung des Instituts Infratest dimap im Auftrag der ARD, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, gaben 64 Prozent der Befragten an, den Eindruck zu haben, dass sich das gesellschaftliche Klima in den vergangenen Jahren verschlechtert hat. Auf die Frage, was mit Bezug auf das Klima im Land besonders wichtig ist, wurden ein respektvoller Umgang, gegenseitige Rücksicht sowie mehr Miteinander und Zusammenhalt am häufigsten genannt. Für die Umfrage wurden am 28. bis 29. Januar genau 1.011 Deutsche im Alter von mindestens 14 Jahren telefonisch befragt.





