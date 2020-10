Robert Lewandowski ist Europas Fußballer des Jahres. Der Stürmer des FC Bayern München wurde am Donnerstagabend von der UEFA ausgezeichnet. Als Torschützenkönig in drei Wettbewerben - in der Bundesliga mit 34 Toren, in der Champions League mit 14 Toren und im DFB-Pokal mit sechs Toren - trug der polnische Nationalspieler entscheidend zu den Titelgewinnen der vergangenen Saison bei.

Er setzte sich gegen seinen Teamkollegen Manuel Neuer und den belgischen Mittelfeldstar Kevin De Bruyne von Manchester City durch. Zudem wurde Bayern-Coach Hansi Flick zu Europas Trainer des Jahres gekürt. Mit dem Triple-Gewinn in seiner ersten Saison als Übungsleiter des deutschen Rekordmeisters übertraf er zahlreiche Erwartungen.



