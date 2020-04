Über 128.000 Corona-Nachweise in Deutschland

Die Zahl der insgesamt bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland nähert sich der Marke von 130.000. Laut Abfrage bei den Landesministerien, Städten und Landkreisen waren bis Montagmorgen 128.083 Personen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Das entspricht 155 Infizierten je 100.000 Einwohner. Mindestens 3.050 Menschen starben an der Infektion.

Die Zahl der bereits wieder Genesenen liegt nach Berechnungen der dts Nachrichtenagentur mittlerweile aber auch deutlich über der Marke von 70.000. Die höchste Infektionsdichte unter den Bundesländern gab es laut der vorliegenden Zahlen in Bayern, wo bis Montag 257 Infektionen je 100.000 Einwohner nachgewiesen wurden. Dahinter lagen Baden Württemberg (236), das Saarland (214) und Hamburg (207). Die niedrigste Inzidenz war in Mecklenburg-Vorpommern zu verzeichnen, wo bislang nur 38 Infektionen je 100.000 Einwohner nachgewiesen wurden. Auch in Sachsen-Anhalt (55), Thüringen (70) und Bremen (71) waren die Infektionszahlen unter Bundesdurchschnitt. Die Zahlen weichen von denen des Robert-Koch-Instituts ab, da dieses nicht selbst bei den örtlichen Behörden abfragt, sondern auf die elektronische Meldung wartet, was oft einige Tage in Anspruch nimmt.



