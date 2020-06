Türkische Gemeinde unterstützt Eskens Rassismus-Kritik an Polizei

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat die jüngsten Äußerungen der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken unterstützt, wonach es in den deutschen Sicherheitskräften einen latenten Rassismus gebe. "Sie hat auf ein Problem aufmerksam gemacht, auf das wir seit langem aufmerksam machen", sagte Sofuoglu dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Dass wir in der Polizei einen latenten Rassismus haben, das wissen wir seit den NSU-Morden."

Damals sei "vieles vertuscht" worden. "Da wird nicht immer mit sauberen Mitteln gearbeitet." Sofuoglu fügte jedoch hinzu, dass die Polizei überwiegend bemüht sei, ihre Aufgaben "im Rahmen des Grundgesetzes" zu erfüllen. Auch wies er auf aus seiner Sicht bestehende Fortschritte hin. Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mittlerweile von Rassismus sprächen, sei ebenso ein Fortschritt wie die Tatsache, "dass das Thema überhaupt diskutiert wird". Der Chef der Türkischen Gemeinde rief vor diesem Hintergrund zu weiteren Fortschritten auf. "Wer sich rassistisch äußert, der sollte Sanktionen erfahren. Ich hoffe, dass da sehr viel konkreter gehandelt wird", sagte er. Überdies gelte es, Betroffene zu Anzeigen zu ermutigen. "Das geht aber nur, wenn sie das Gefühl haben, dass dem auch nachgegangen wird." Esken hatte gesagt: "Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, die durch Maßnahmen der Inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen." Zwar stehe die große Mehrheit der Polizisten solchen Tendenzen sehr kritisch gegenüber und leide unter dem potenziellen Vertrauensverlust, der sich daraus ergebe. Bei der Aufarbeitung von Fällen ungerechtfertigter Polizeigewalt dürfe aber nicht der Eindruck entstehen, der Korpsgeist spiele eine größere Rolle als die Rechte von Bürgern.



© dts Nachrichtenagentur