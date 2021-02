Tourismusbranche begrüßt Zulassung von Corona-Selbsttests

Die deutsche Tourismusbranche sieht in der jüngsten Zulassung von Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung zu Hause einen bedeutenden Schritt, um Reisen in der Pandemie zu ermöglichen. "Kontinuierliches und breites Testen jeglicher Art" sei ein wichtiger Baustein, um "mehr Sicherheit sowohl für die Kunden als auch für die Reisebranche bei der Planung und Durchführung von Reisen zu geben", sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Norbert Fiebig, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). "In Verbindung mit fortschreitenden Impfungen lässt sich die Sicherheit weiter erhöhen."

Mit einem Konzept, welches stimmige Teststrategien und klare Hygiene- und Schutzregeln beinhalte, werde "sicheres Reisen nach der zweiten Corona-Welle - sobald es die Infektionszahlen zulassen - wieder möglich". Im Mittelpunkt der politischen Überlegungen müssten Strategien stehen, die es erlauben, coronabedingte Freiheitsbeschränkungen "verantwortungsvoll zurückzunehmen und internationale Mobilität wieder schrittweise zu ermöglichen", so Fiebig.



© dts Nachrichtenagentur