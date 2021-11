Die Grünen sprechen sich für strikte Testvorgaben in Pflegeheimen aus - und sie sind mit dieser Forderung nicht alleine. "Die Situation in manchen Heimen besorgt mich sehr", sagte Kordula Schulz-Asche (Grüne), Mitglied in der Ampel-Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege, dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). "Es ist unbedingt notwendig, dass Bewohner regelmäßig, Pflegekräfte täglich und Besucher vor jedem Besuch getestet werden."

In diesem sensiblen Bereichen solle das auch für Geimpfte und Genesene gelten. "Da es Unterschiede zwischen den Heimen gibt, sollten wir auch über einen Impfnachweis diskutieren", forderte Schulz-Asche. Medienberichten zufolge haben sich SPD, Grüne und FDP auf erste Details für eine neue rechtliche Basis zur Pandemie-Eindämmung verständigt, in der auch die Testpflicht für Pflegeheime festgeschrieben werden soll.



