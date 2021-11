Sturmflut in Hamburg erwartet

Hamburg droht am frühen Sonntagabend eine Sturmflut. Für 18:06 Uhr würde der Hochwasserscheitel am Pegel St. Pauli mit ca. 4,15 Metern über Normalhöhennull erwartet, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit. Die Spannbreite liege zwischen 3,65 und 4,15 Metern über Normalhöhennull.

Das entspricht 1,50 Meter bis 2,00 Meter über dem mittleren Hochwasser. Die Polizei rief dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden. "Verlassen Sie tiefliegende Gebiete, insbesondere im Hafen, in der HafenCity und den elbnahen Gebieten und umfahren Sie diese weiträumig", hieß es in einer Warnmeldung. Und weiter: "Bringen Sie Ihre Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete. Sichern Sie tiefliegende Gebäude vor dem Hochwasser."



