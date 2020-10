Strom- und Erdgaspreise im ersten Halbjahr gestiegen

Die Strom- und Erdgaspreise für private Haushalte in Deutschland sind im ersten Halbjahr 2020 gestiegen. Im Durchschnitt zahlten die Haushalte in diesem Zeitraum 31,94 Cent je Kilowattstunde Strom, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Erdgas kostete die Verbraucher durchschnittlich 5,99 Cent je Kilowattstunde.

Damit stiegen die Strompreise gegenüber dem zweiten Halbjahr 2019 um 6,8 Prozent, die Erdgaspreise um 2,7 Prozent. Abhängig von ihrem Jahresverbrauch zahlten die privaten Haushalte sehr unterschiedliche Strompreise: Bei einem Jahresverbrauch von weniger als 1.000 Kilowattstunden kostete die Kilowattstunde Strom im ersten Halbjahr 2020 durchschnittlich 47,52 Cent, ab einem Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden nur 25,79 Cent. Auch die Erdgaspreise für Privathaushalte unterschieden sich je nach Jahresverbrauch deutlich: Ein Haushalt mit weniger als 20 Gigajoule Jahresverbrauch zahlte im Durchschnitt 8,29 Cent je Kilowattstunde, ab 200 Gigajoule waren es lediglich 5,37 Cent. Aufgrund einer Sonderregelung können die Energieversorgungsunternehmen den zum ersten Juli 2020 als Maßnahme des Konjunkturpakets der Bundesregierung gesenkten Mehrwertsteuersatz bereits auf die Preise für das erste Halbjahr 2020 anwenden. Höhere Netzentgelte und höhere Kosten für Energie und Vertrieb sorgten dennoch für höhere Preise gegenüber dem zweiten Halbjahr 2019. Nicht-Haushaltskunden zahlten im ersten Halbjahr für Strom ohne Mehrwertsteuer und andere abzugsfähige Steuern durchschnittlich 14,88 Cent je Kilowattstunde, so die Statistiker weiter. Das waren 8,5 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2019. Dabei stiegen die Preise für fast alle Verbrauchsgruppen, nur bei einem Jahresverbrauch von 150 Gigawattstunden (GWh) und mehr fielen die Preise deutlich um 16,2 Prozent. Für Erdgas zahlten Nicht-Haushaltskunden durchschnittlich 2,75 Cent je Kilowattstunde ohne Mehrwertsteuer und andere abzugsfähige Steuern. Damit war Erdgas für sie 12,7 Prozent günstiger als im 2. Halbjahr 2019. Die Preise fielen für fast alle Verbrauchsgruppen. Für Nicht-Haushaltskunden mit einem Jahresverbrauch von weniger als 1 000 Gigajoule stiegen die Preise allerdings um 6,5 Prozent.



© dts Nachrichtenagentur