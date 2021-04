Steinmeier hält am Samstag TV-Ansprache

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich am Samstag in einer Fernsehansprache an die Bürger wenden. Das teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag mit. Thema soll die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie sein.

Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Erst am Donnerstagmittag war bekannt gegeben worden, dass der Bundespräsident mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca geimpft wurde. "Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen", ließ sich das Staatsoberhaupt nach seiner Impfung zitieren. "Heute habe ich meine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten." Das Impfen sei der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Er rief die Bürger dazu auf, seinem Beispiel zu folgen.



© dts Nachrichtenagentur