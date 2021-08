In Haiti hat sich am Samstagmorgen (Ortszeit) ein starkes Erdbeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,1 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 8:29 Uhr Ortszeit (14:29 Uhr deutscher Zeit) ca. 100 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Port-au-Prince. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr. Regelmäßig kommt es dabei zu starken Schäden an Gebäuden.



