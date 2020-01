In der Türkei hat sich am Freitagabend ein starkes Erdbeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,0 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 20:55 Uhr Ortszeit (18:55 deutscher Zeit). Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.



