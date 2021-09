SPD überholt Union auch in Kantar-Umfrage

Auch in der neuen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar ist die SPD an der Union vorbeigezogen. In der Erhebung, die im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus erstellt wurde, führen die Sozialdemokraten mit 25 Prozent. Dahinter folgen die Union mit 21 Prozent, die Grünen mit 19 Prozent, FDP und AfD mit je elf Prozent und die Linkspartei mit sechs Prozent.

Für die SPD bedeutet das einen Zugewinn von zwei Prozentpunkten, für die Union ein Verlust von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Die Grünen konnten einen Prozentpunkt hinzugewinnen. Die FDP verliert einen Prozentpunkt, AfD und Linkspartei bleiben unverändert. Nach diesem Ergebnis wäre eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP ebenso möglich, wie eine "Deutschlandkoalition" (Union, SPD, FDP), eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP sowie Rot-Grün-Rot. Befragt wurden zwischen dem 25. und 31. August 1.439 Personen.



