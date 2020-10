SPD-Politiker Thomas Oppermann gestorben

Der SPD-Politiker Thomas Oppermann ist tot. Er starb am Sonntagabend überraschend im Alter von 66 Jahren, berichten RTL und n-tv am Montagmorgen unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach soll der Bundestagsvizepräsident am Abend nach TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen sein.

Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bestätigte die Information. "Die Nachricht vom plötzlichen Tode meines Kollegen und Genossen Thomas Oppermann erfüllt mich mit tiefer Trauer", schrieb Heil auf Twitter. Oppermann habe sich mit Leidenschaft und Verstand um das Land und die Sozialdemokratie verdient gemacht. "Meine Gedanken sind bei seiner Familie", so Heil. Oppermann war von 1998 bis 2003 niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Später war er viele Jahre Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Von 2013 bis 2017 war er SPD-Fraktionschef. Nach der letzten Bundestagswahl war er zum Vizepräsidenten des Parlaments gewählt worden.



