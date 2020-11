Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich offen für den Vorstoß von Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) gezeigt, die Maskenpflicht auf alle Schulen auszuweiten. Er wisse, dass Masken im Unterricht belastend seien, sagte Spahn der RTL/n-tv-Redaktion. Die einzige Alternative sei in vielen Regionen aber nur, die Schulen zu schließen.

"Und ich bin sehr sicher, wenn die Wahl ist Maske tragen oder keine Schule, dann lieber Maske tragen." Eine Ausweitung der Maskenpflicht an Schulen werde ein Thema bei der Ministerpräsidentenrunde am Montag sein, so Spahn weiter.



