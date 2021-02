Spahn kündigt weitere Bonuszahlungen für Pflegekräfte an

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat weitere 450 Millionen Euro für Prämien zugunsten von Pflegekräften angekündigt. "Diese Mittel werden an die Krankenhäuser verteilt, die die Covid-19-Patienten in einer Mindestzahl behandelt haben", sagte er am Montagnachmittag. Diese Mittel könnten dann auf die "besonders belasteten Beschäftigten" verteilt werden.

Bis zu 1.500 Euro steuerfrei seien pro Person weiterhin möglich bei Auszahlung bis zur Jahresmitte. "Über 1.000 Krankenhäuser können davon profitieren", so Spahn. Der Bundesgesundheitsminister zeigte sich weiterhin erfreut, dass die Grippe-Ansteckungen stark zurückgegangen sind: "Aktuell werden dem Robert-Koch-Institut 20 bis 30 Grippefälle pro Woche gemeldet. Das ist nichts im Vergleich zu anderen Jahren, da gehen die Meldungen in die Tausende im gleichen Zeitraum", sagte der CDU-Politiker. Der Bund werde fünf bis acht Millionen zusätzliche Grippe-Impfdosen für das nächste Jahr reservieren, so der Gesundheitsminister.



© dts Nachrichtenagentur