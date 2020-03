Spahn empfiehlt Absage von Großveranstaltungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfiehlt aufgrund der aktuellen Coronavirus-Epidemie die Absage von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Dies sei ein "wichtiger Aspekt" dabei, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, teilte Spahn am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Veranstaltungen würden "immer noch zu zaghaft" abgesagt.

"Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden", so Spahn. Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere er ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern "bis auf Weiteres" abzusagen. "Ich bin mir bewusst, welche Folgen das für Bürgerinnen und Bürger oder Veranstalter hat", schreibt der CDU-Politiker weiter. Man werde in den nächsten Tagen darüber sprechen, wie man mit den wirtschaftlichen Folgen umgehe. "Klar ist aber: Unsere Gesundheit geht vor", so Spahn.



© dts Nachrichtenagentur