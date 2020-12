Söder wird von Deutschen positiver gesehen als Laschet

Sowohl der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) als auch der bayerische Regierungschef Markus Söder (CSU) reichen nicht an die Popularität der CDU-Kanzlerin (71 Prozent) heran. Allerdings schneidet Markus Söder im Urteil der Bundesbürger vergleichsweise besser ab: Mit seiner Arbeit sind sechs von zehn (57 Prozent) zufrieden, ist das Ergebnis einer Infratest-Umfrage für den ARD-"Deutschlandtrend" im Auftrag der Tagesthemen. Zu Armin Laschet äußert sich demnach ein gutes Drittel (36 Prozent) wohlwollend.

Zugleich erfährt der bayerische CSU-Politiker (78 Prozent) auch in den Reihen der Unions-Anhänger derzeit einen größeren Zuspruch als der CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen (45 Prozent). Das Ansehen der Bundesregierung geht zum Jahresende zurück, bewegt sich aber weiterhin auf überdurchschnittlich hohem Niveau: Nach 67 Prozent im Vormonat äußern sich aktuell 62 Prozent der Bundesbürger zufrieden zur Arbeit der schwarz-roten Koalition. Deutliche Zustimmung für die derzeitige Regierungsarbeit kommt von den Anhängern der Union (86 Prozent) und SPD (77 Prozent), aber auch aus den Reihen der Grünen (85 Prozent). Den Gegenpol hierzu bilden die AfD-Anhänger, die die Arbeit der Bundesregierung mehrheitlich kritisieren (89 Prozent). Parallel zur Regierungszufriedenheit geht auch die Zustimmung für die Berliner Koalitionsspitzen zurück. Die Arbeit von Angela Merkel bewerten aktuell 71 Prozent der Wahlberechtigten positiv (-3 Prozentpunkte im Vgl. zu November). Mit der Arbeit des CDU- Gesundheitsministers Jens Spahn sind aktuell 64 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden (-1). SPD-Finanzminister Olaf Scholz (55 Prozent, -8) und SPD-Außenminister Heiko Maas (50 Prozent, -7) verlieren deutlich an Zustimmung. Auch Innenminister Horst Seehofer (42 Prozent, -4) büßt gegenüber November an Zuspruch ein. Die Arbeit der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock bewerten 29 Prozent positiv (+1 zu Oktober), die Arbeit von FDP-Chef Christian Lindner 25 Prozent (-2 zu November). Noch-Linken-Chefin Katja Kipping erfährt derzeit einen Zuspruch von 19 Prozent (-5 zu Oktober). Die Arbeit des AfD-Bundessprechers Jörg Meuthen bewerten aktuell zehn Prozent positiv (+1 zu November). Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest insgesamt 1.007 Personen vom 30. November 2020 bis 1. Dezember 2020.



