Söder: Union hat beste Chancen aufs Kanzleramt

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder zeigt sich mit Blick auf die Chancen der Union bei der Bundestagswahl optimistisch. "Die Union hat beste Chancen, das Kanzleramt wieder zu erobern", sagte er der "Welt am Sonntag". Die Kernfrage laute, wem es am besten gelinge, Ökologie und Ökonomie zu verbinden.

"Die Grünen denken nur an radikalen Umweltschutz, ohne die Folgen für Arbeitsplätze im Blick zu haben. Die FDP hat vor allem radikale Marktinteressen im Blick, ohne die Nachhaltigkeit stärker zu bedenken." Nur die Union könne beides verbinden und damit am Ende erfolgreich sein. "Die Kerninspiration für mehr Klimaschutz dürfen wir nicht den Grünen überlassen." Die Union müsse ihre Ideen für mehr Klimaschutz nach vorn stellen und hier Schrittmacher werden. Söder forderte, "möglichst bald einen Koalitionsausschuss einzuberufen und einen Fahrplan für stärkere Klimaschutzinitiativen zu vereinbaren", um möglichst noch in dieser Legislaturperiode das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz umzusetzen. Die Kritik der Grünen am Klimapaket der Bundesregierung, das in Karlsruhe nun verworfen wurde, lehnte Söder ab. "Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und die Grünen im Bundesrat waren an den Runden beteiligt, die dieses Klimapaket beschlossen haben", sagte der CSU-Chef der "Welt am Sonntag".



