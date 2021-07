Söder setzt weiter auf Maskenpflicht in Schulen

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt weiter auf Maskenpflicht in Schulen. "Wir müssen im Herbst den Schutzfaktor auch für die Jüngeren erhöhen", sagte er dem "Spiegel". Für Bayern kündigte Söder einen "Schulstart mit Testen, mit Lüften und mit der Maske" an.

"Die Maske ist neben der Impfung das wirksamste Instrument im Kampf gegen die Pandemie", so der CSU-Chef. Diesen Schutz dürfe man nicht leichtfertig aufgeben. Ziel sei es, endlich ein normales Schuljahr zu führen und keine Schließungen mehr zu haben. "Wir müssen jetzt mehr junge Leute impfen", so Söder. "Der lange Schutz, den die Impfstoffe bieten, ermöglicht eine neue Freiheit, gerade für die jüngere Generation." Die Ständige Impfkommission solle ihre Empfehlung prüfen und überdenken. Die Kommission hatte keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ausgesprochen. Obwohl sein Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) weiter ungeimpft ist, wünscht sich Söder eine Vorbildfunktion von Politikern in der Impfkampagne: "Impfen bedeutet Schutz für sich selbst, aber eben auch für andere". Politiker seien nun einmal öffentliche Personen und können ein gutes Beispiel geben.



