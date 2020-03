Söder rät Union zu Auseinandersetzung mit den Grünen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rät der Union, sich im kommenden Bundestagswahlkampf vor allem mit den Grünen auseinanderzusetzen. "Wir werden mit den Grünen um das Kanzleramt kämpfen", sagte Söder der "Welt am Sonntag". Der Kampf um Platz eins werde zwischen Schwarz und Grün ausgetragen.

"Deswegen heißt es aufpassen: Schwarz-Grün als Modell könnte auch schnell zu Grün-Schwarz werden. Das würde die Union zerreißen", so der CSU-Chef. Söder warnte davor, nur auf die Rückgewinnung der AfD-Wähler zu setzen. "Natürlich müssen wir auch möglichst all die Wähler zurückgewinnen, die früher die Union und jetzt die AfD wählen. Es bleibt nur die Frage, ob diese Strategie alleine ausreicht." Man brauche die "feste Verankerung in der gesellschaftlichen bürgerlichen Mitte". Söder riet allen Kandidaten für den CDU-Vorsitz, schnellstmöglich zu einer Kooperation zu kommen. "Der schlimme Streit zwischen CDU und CSU war ein großer Fehler. Das darf nie wieder passieren." Die Union habe es als Volkspartei derzeit schwer genug. Sie werde nur dann eine Chance haben, als Volkspartei die große gesellschaftliche Mitte zu repräsentieren, wenn sie einig und geschlossen ist. "Jetzt ist es wichtig, dass der Wettkampf um den Parteivorsitz vernünftig abläuft. Danach muss alles dafür getan werden, dass alle zusammenarbeiten und zusammenhalten." Es dürfe keinen dauerhaften Richtungsstreit geben.



© dts Nachrichtenagentur