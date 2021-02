Söder: Österreich und Tschechien bald zu Mutationsgebieten erklärt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angekündigt, dass Österreich und Tschechien wohl bald zu Mutationsgebieten erklärt werden. "Die Wahrscheinickeit ist hoch, dass es zu Mutationsgebieten erklärt wird", sagte er am Donnerstagnachmittag. "Dann darf man nur noch einreisen mit einem negativen Test."

Sonst gebe es keine Ausnahme. "Dies kann unsere Sicherheit deutlichst verbessern und wenn dies passiert stellen wir den Antrag an den Bund, auch stationäre Grenzkontrollen zu etablieren", so der CSU-Chef. Man wolle eine gute Zusammenarbeit und wenn auf tschechischer Seite Maßnahmen getroffen würden, "dann müssen wir unseren Teil auch bringen", sagte Bayerns Ministerpräsident. "Das wird die Lage verbessern, jedenfalls auf absehbare Zeit", so Söder.



