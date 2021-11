In Deutschland gibt es derzeit so viele Corona-Impfungen wie seit Mitte Juli nicht mehr. Laut RKI-Daten vom Dienstag wurden in den zurückliegenden sieben Tagen im Schnitt täglich rund 632.000 Spritzen verabreicht, mehr als doppelt so viele wie vor zwei Wochen. Darunter sind im 7-Tage-Schnitt rund 87.000 Erstimpfungen, 49.000 Zweitimpfungen und 496.000 "Booster".

Alle drei Kategorien legen seit Tagen kontinuierlich zu. Die Erstimpfquote kletterte binnen eines Tages von 71,2 auf 71,3 Prozent. 68,5 Prozent haben den ursprünglich "vollständigen" Schutz (Vortag: 68,4 Prozent) und 11,6 Prozent haben ihren "Booster" (Vortag: 11,0 Prozent).



© dts Nachrichtenagentur