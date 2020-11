Siegfried Russwurm wird neuer BDI-Präsident

Der Vorsitzende der Aufsichtsräte der Industrieunternehmen Thyssenkrupp und Voith, Siegfried Russwurm, ist zum neuen Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) gewählt worden. In der geheimen Abstimmung habe es keine Gegenstimme gegeben, teilte der BDI am Montag in Berlin mit. Russwurm soll demnach am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Dieter Kempf antreten, dessen Amtszeit am 31. Dezember endet.

Kempf wird nach Ablauf seiner Amtszeit satzungsgemäß Vizepräsident des BDI. "Ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass die deutsche Industrie die heftige Rezession möglichst rasch überwindet und ihre weltweite Spitzenstellung im digitalen Wandel stärkt", sagte Russwurm. Der durch Corona verschärfte Strukturwandel der deutschen Industrie sei tiefgreifend. "Nur eine starke und international wettbewerbsfähige Industrie sichert Deutschlands Zukunftsfähigkeit. Dabei ermöglicht sie Aufstiegschancen für jede und jeden Einzelnen."



