Seehofer will bei großen Fluchtbewegungen schärfere Grenzkontrollen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will im Fall neuer großer Fluchtbewegungen verschärfte Grenzkontrollen durchführen lassen. "Wir werden alles daran setzen, um den unkontrollierten Zuzug von Migranten nach Europa zu verhindern", sagte er der "Bild am Sonntag". Deshalb beobachte man "die Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan und anderen Ländern der Region, wie Syrien und Irak sehr genau".

Notfalls werde man "die Kontrollmaßnahmen an unsere Grenzen verschärfen", so der CSU-Politiker. "Nicht jeder, der in unser Land will, darf einreisen." Sieben Afghanen sind nach den Evakuierungsflügen der Bundeswehr aus Kabul in Deutschland bei Kontrollen den Sicherheitsbehörden aufgefallen, schreibt das Blatt. "Drei hatten gefälschte Dokumente dabei und vier waren schon einmal als Straftäter von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden. Dabei handelte es sich um schwere Straftaten", zitiert die "Bild" Seehofer dazu.



